Les reines du chantier Épisode 1

Diffusé le 23/06/2022

Claude, la grutière, découvre le nouveau bâtiment XXL qu'elle va construire, un complexe sportif pour le club de rugby de Vannes. Après une rapide prise en main de sa grue, la 3e plus grande de France, Claude commence à décharger les échafaudages. Au large de la côte vendéenne, Marion, la plongeuse scaphandrière, doit installer à plus de 12 mètres de profondeur un appareil maritime pour mesurer la puissance des courants marins. Mais l’intervention ne va pas se passer comme prévu… Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, doit livrer une benne de plus de 16 tonnes de cailloux chez un client. Pour ce faire, Marie va s’entraîner à la délicate manœuvre du « tir à la chaîne » avec son père Didier, très exigeant, qui souhaite lui laisser bientôt les clefs de l’entreprise familiale. Aurore, la cordiste, va devoir sécuriser le col de Larche, zone montagneuse en plein cœur des Alpes, pour éviter les accidents liés aux chutes de pierre. La mission est périlleuse : Aurore doit d’abord réceptionner 10 poteaux de 900kg, livrés par hélicoptère.