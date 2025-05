Les reines du chantier Épisode 5

Diffusé le 07/07/2022

Un bateau s'est échoué dans le port et Marion, la plongeuse scaphandrière, doit plonger pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gasoil susceptible de polluer le port et va tenter de sauver les affaires du marin… Mais le courant violent compromet la mission de Marion, épuisée par cette plongée chaotique. Alors qu’elle doit retrouver sa mère et sa sœur, Lola, la pilote de tunnelier, est coincée dans la draisine, la navette qui doit la remonter à la surface… Lola est ensuite confrontée à une autre difficulté : un dysfonctionnement majeur menace de retarder le chantier du Grand Paris… Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, doit manœuvrer dans des petites routes sinueuses puis décharger à un endroit difficile, gênée par des branches d’arbres et des câbles électriques qui se coincent dans sa benne… Elle entame ensuite le terrassement d’un particulier. À 2h du matin, Maëva, la technicienne en réseau électrique, doit réaliser une intervention dangereuse : réparer, alors qu’il est toujours sous tension, le réseau électrique endommagé par une tempête… et à 6h, sa 2e mission de la journée débute : celle de maman de deux ados dont elle est très proche.