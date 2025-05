Les reines du chantier Épisode 6

Diffusé le 07/07/2022

Lola, la pilote de tunnelier, parvient à détecter l’origine de la panne : un câble d’alimentation mal relié ; elle peut donc relancer le creusement et poser de nouveaux anneaux pour avancer ce chantier pharaonique qui s’achèvera en 2026. Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, continue le terrassement d’un particulier. Après avoir nivelé la 1re couche au compacteur, elle doit déposer une 2e couche de cailloux plus fins. Mais la visite surprise de son père va mettre sous pression la jeune femme… Après avoir aidé au tronçonnage des arbres, Aurore, la cordiste, doit en sécuriser l’abattage. Mais le matériel défectueux ralentit Aurore et ses collègues. Cette mission de bucheronnage marque la fin du chantier de sécurisation du Col de Larche qui aura duré 7 mois, ce qui rend nostalgique Aurore. Claude, la grutière, doit poser des poutres de 2 tonnes sur des murs de béton de 2 mètres, un travail de précision très stressant pour Claude. Puis débute le chantier du 2e étage du complexe sportif qui ouvrira en fin d’année… Maëva, la technicienne en réseau électrique, doit mettre en place un transformateur de 1 700 kilos, une tâche extrêmement physique que Maëva se plait à faire au même titre que ses collègues masculins.