Les reines du make-up J1 : Créer un make-up tendance pour votre photo de profil

Lire la vidéo

Diffusé le 03/12/2018

Cinq candidates passionnées de maquillage vont devoir s'affronter en 20 minutes seulement sur un thème imposé par Magali Bertin, blogueuse et experte beauté. A l'issue de la semaine, la meilleure élève se verra remporter le titre de Reine du Make-Up. Pour cette première journée, c'est Fairouz, 30 ans, assistante commerciale qui s'y colle ! La jeune femme est persuadée qu'en mettant ses yeux en valeur, elle récoltera le plus de "likes" possible...