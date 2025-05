Les reines du make-up J4 : Créer un make-up tendance pour votre photo de profil

Diffusé le 03/12/2018

Cinq candidates passionnées de maquillage vont devoir s'affronter en 20 minutes seulement sur un thème imposé par Magali Bertin, blogueuse et experte beauté. A l'issue de la semaine, la meilleure élève se verra remporter le titre de Reine du Make-Up. Pour cette quatrième journée, c'est Tijurène, notre modèle photo de 21 ans et benjamine de la semaine qui nous montre de quoi elle est capable ! La jeune femme opte pour un contouring structuré, du rouge à lèvres rose et du fard à paupières doré pour faire ressortir ses beaux yeux verts...