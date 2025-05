Les reines du make-up J6 : Créer un make-up tendance pour votre photo de profil

Diffusé le 03/12/2018

Cette semaine, 5 candidates passionnées de maquillage se sont affrontées sur le thème suivant : « Créer un make-up tendance pour votre photo de profil ». En 20 minutes seulement, chaque candidate a réalisé selon elle, le make-up idéal pour ce thème sous l'œil avisé de notre blogueuse et experte beauté, Magali Bertin. Laquelle s'est démarquée ? Qui a réalisé le plus beau maquillage pour sa photo de profil et sera sacrée Reine du make-up ? Réponse en vidéo avec en bonus, les astuces et conseils beauté de Magali Bertin !