Les reines du make-up J1 : Glamrock avec une touche métallique

Pour démarrer la compétition, place à Karen, 23 ans, étudiante en cinéma. La jeune femme, qui a pris confiance en elle grâce au maquillage, est bien décidée à mettre toutes les chances de son côté pour réussir son make-up. Et même si on sent qu'elle en maîtrise les techniques, la candidate va oser une petite fantaisie qui ne sera pas du tout du goût de Magali Bertin...