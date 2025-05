Les reines du make-up J3 : Glamrock avec une touche métallique

Lire la vidéo

Pour la première fois dans l'histoire des Reines du make-up, un homme prend part à la compétition ! Baldhurr, 21 ans, étudiant, adore se maquiller, et compte bien surpasser ses concurrentes sur le thème glam-rock avec une touche métallique. Mais si le jeune homme semble avoir une grande confiance en lui, son obsession pour son nez et ses multiples retouches de contouring et de biking vont plus amuser qu'effrayer les autres candidates...