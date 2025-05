Les reines du make-up J2 : Glamour avec un smokey eye et des faux cils

Diffusé le 05/10/2018

Cette semaine, 4 candidates passionnées de maquillage vont s'affronter pour tenter de décrocher le titre tant convoité de Reine du Make-Up. Samia étudiante en droit de 28 ans, Elsa 31 ans et joaillière, Marion assistante logistique de 35 ans et Nassima, 28 ans gérante de salon de beauté. Elles devront réaliser le maquillage parfait pour être glamour avec un smokey-eyes et des faux-cils, thème imposé par Magali Bertin bloggeuse et experte beauté pour les plus grands titres de la presse féminine. Elles auront 25 minutes et pas une seconde de plus pour relever ce défi et bluffer leurs 3 concurrentes qui suivront et commenteront toutes les étapes de chacun des make-up afin d'attribuer leurs notes. Notre experte Magali Bertin suivra et commentera elle aussi chaque make-up afin de nous donner tous ses conseils beauté pour être au top. Elle nous montrera aussi son maquillage idéal et toutes ses astuces pour le thème imposé. Qui sera la Reine du Make-Up et remportera 300 euros de maquillage ?