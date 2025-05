Les reines du make-up J1 : Chic en rose pour un mariage

Lire la vidéo

Diffusé le 23/07/2017

Cette semaine, 4 candidates fans de maquillage vont s'affronter pour décrocher le titre tant convoité de Reine du Make up et remporter 300€ de maquillage. Maëlle, Tatiana, Neva et Narina auront 20 minutes et pas une seconde de plus pour relever le défi d'être « chic en rose pour un mariage » ! La première candidate a passé l'épreuve du make-up est Maëlle, 22 ans. L'étudiante en médecine ne doit pas avoir peur d'utiliser un rose intense et profond, car pour notre spécialiste beauté Magali Bertin, c'est une des clés de cette exercice. Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.