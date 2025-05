Les reines du make-up J2 : Chic en rose pour un mariage

Diffusé le 23/07/2017

Cette semaine, 4 candidates fans de maquillage vont s'affronter pour décrocher le titre tant convoité de Reine du Make up et remporter 300€ de maquillage. Maëlle, Tatiana, Neva et Narina auront 20 minutes et pas une seconde de plus pour relever le défi d'être « chic en rose pour un mariage » ! Aujourd'hui c'est à Tatiana de tenter sa chance ! Elle est blonde, elle peut donc y aller sur le rose et sur plusieurs teintes de rose ! Magali Bertin lui conseillerait d'aller dans le rose plus baby doll ou même très intense... Va-t-elle le tenter ? Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.