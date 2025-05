Les reines du make-up J3 : Maquillage sophistiqué pour votre soirée d'anniversaire

Diffusé le 05/12/2016

Elles ont toutes les 4 participé aux Reines du Shopping et elles le savent : la mise en beauté n'est pas l'étape la plus simple ! Elles vont pourtant relever le défi d'une toute nouvelle compétition uniquement de maquillage cette fois pour tenter de décrocher cette fois le titre de Reine du Make Up ! Ces fans de make-up vont tenter de réaliser le maquillage parfait pour un thème imposé par Magali Bertin, blogueuse et experte beauté des plus grands titres de la presse féminine : "Maquillage sophistiqué pour votre soirée d'anniversaire." Les jeunes femmes auront 30 minutes et pas une seconde de plus pour relever ce défi et bluffer leurs 3 concurrentes ! C'est maintenant au tour d'Assya d'entrer dans la compétition. Pour ne pas se manquer, la jeune étudiante doit maximiser soit les yeux soit la bouche mais surtout pas les deux ! Et ceci sans avoir la main trop lourde, en grande partie pour ne pas gâcher ce visage plutôt juvénile. Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.