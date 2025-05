Les reines du make-up J4 : Fatale avec une bouche rouge

Diffusé le 26/07/2017

Cette semaine, 4 candidates fans de maquillage vont s'affronter pour décrocher le titre tant convoité de Reine du Make up et remporter 300€ de maquillage. Lucia, Christina, Cindy et Johanna auront 20 minutes et pas une seconde de plus pour relever le défi d'être « fatale avec une bouche rouge » ! Pour finir cette semaine, c'est Johanna, la doyenne de cette semaine, qui se lance ! Afin de plaire à Magali Bertin, la blogueuse et spécialiste beauté, il faudrait qu'elle ose un rouge très intense, et adoucisse son regard, car son maquillage habituel durcit un peu celui-ci... Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.