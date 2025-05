Les reines du make-up J4 : Chic en rose pour un mariage

Diffusé le 23/07/2017

Cette semaine, 4 candidates fans de maquillage vont s'affronter pour décrocher le titre tant convoité de Reine du Make up et remporter 300€ de maquillage. Maëlle, Tatiana, Neva et Narina auront 20 minutes et pas une seconde de plus pour relever le défi d'être « chic en rose pour un mariage » ! Pour finir cette semaine, c'est à Narina de relever le défi ! L'ancienne collectionneuse de palette de maquillage commence fort ! Avec son fond de teint « cushion », elle surprend toutes ses concurrentes, mis à part notre blogueuse beauté Magali Bertin ! Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.