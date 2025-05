Les reines du make-up J5 : Fatale avec une bouche rouge

Diffusé le 26/07/2017

Cette semaine, 4 candidates fans de maquillage vont s'affronter pour décrocher le titre tant convoité de Reine du Make up et remporter 300€ de maquillage. Lucia, Christina, Cindy et Johanna auront 20 minutes et pas une seconde de plus pour relever le défi d'être « fatale avec une bouche rouge » ! Ça y est, toutes les concurrentes de cette semaine sont passées ! Maintenant c'est au tour de Magali Bertin, experte beauté, de montrer son maquillage idéal et donner les astuces afin d'être fatale avec une bouche rouge. Après avoir été noté par ses rivales, chaque candidate sera notée par la blogueuse mode, dont le résultat compte pour la moitié de la moyenne de chacune. Nous découvrirons alors qui sera la reine du make-up ! Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.