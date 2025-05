Les reines du make-up J5 : Maquillage sophistiqué pour votre soirée d'anniversaire

Diffusé le 05/12/2016

Elles ont toutes les 4 participé aux Reines du Shopping et elles le savent : la mise en beauté n'est pas l'étape la plus simple ! Elles vont pourtant relever le défi d'une toute nouvelle compétition uniquement de maquillage cette fois pour tenter de décrocher cette fois le titre de Reine du Make Up ! Ces fans de make-up vont tenter de réaliser le maquillage parfait pour un thème imposé par Magali Bertin, blogueuse et experte beauté des plus grands titres de la presse féminine : « Maquillage sophistiqué pour votre soirée d'anniversaire ». Les jeunes femmes auront 30 minutes et pas une seconde de plus pour relever ce défi et bluffer leurs 3 concurrentes ! Magali Bertin vous dévoile les astuces pour avoir le make up idéal pour le thème de la semaine. Pour commencer, il faut avoir un teint nickel, zéro brillance, avec des couleurs qui vont briller, c'est vous la star ! Découvrez la suite des conseils dans cette vidéo,ainsi que la gagnante de cette semaine ! Retrouvez les Reines du Make Up en exclusivité sur 6play.