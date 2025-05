Les reines du make-up J3 : Make-up sophistiqué pour le nouvel an

Diffusé le 04/12/2018

Pour ce nouveau thème, Magali Bertin a choisi un défi de taille. Nos 5 candidates en lice pour le titre de Reine du make-up devront réaliser un maquillage sophistiqué pour la soirée du Nouvel An en utilisant obligatoirement la Box mystère qui contient 10 produits de beauté. S'il en manque un, ce sera un point en moins sur la moyenne ! Notre troisième candidate s'appelle Eva. Elle a 19 ans, est étudiante et pianiste, ainsi que polyglotte. Et oui, la jeune candidate parle en tout 6 langues ! Plus motivée que jamais pour réaliser ce challenge, Eva effectue dans l'ensemble, les bons gestes pour son make-up. Magali Bertin n'a pas grand chose à lui reprocher... Cela sera-t-il suffisant pour remporter la titre de Reine du make-up ?