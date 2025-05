Les reines du make-up J4 : Make-up sophistiqué pour le nouvel an

Lire la vidéo

Diffusé le 04/12/2018

Pour ce nouveau thème, Magali Bertin a choisi un défi de taille. Nos 5 candidates en lice pour le titre de Reine du make-up devront réaliser un maquillage sophistiqué pour la soirée du Nouvel An en utilisant obligatoirement la Box mystère qui contient 10 produits de beauté. S'il en manque un, ce sera un point en moins sur la moyenne ! Notre quatrième candidate, Serena, 21 ans et étudiante en métiers de luxe se sent plutôt confiante pour le thème. Elle comprend en ouvrant la Box mystère, qu'il faudra mettre l'accent sur les yeux et le teint...