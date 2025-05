Les Reines du make-up : spéciale Drag Queen J3 : Norma Bell

Le troisième à tenter un make-up sur le thème « Eleganza », c'est Nicolas, 21 ans, le benjamin de la compétition. Malgré sa jeune expérience, notre Baby Drag, connue sous le nom de Norma Bell, n'a pas peur de la concurrence et compte bien montrer de quoi elle est capable avec un maquillage élégant et coloré. Réussira-t-elle à impressionner ses concurrentes et à séduire nos expertes ?