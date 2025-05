Les Reines du make-up : spéciale Drag Queen J4 : Sailor Kimy

C'est au tour de Korantin, 26 ans, de rentrer en scène. Notre stewart est également Drag Queen depuis 2 ans sous le nom de Sailor Kimy. Et c'est un décollage immédiat pour notre Drag qui va tenter d'embarquer ses concurrentes et nos expertes sur la KorantinAirlines avec un make-up chic et glamour ! Devra-t-on s'attendre à quelques turbulences ?