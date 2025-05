Les Reines du make-up : spéciale Horia J4 : Maquillage fun pour un festival de musique

Lire la vidéo

La plus grande force de Jade, 18 ans ? Sa grande confiance en elle. Mais ne serait-ce pas également sa plus grande faiblesse ? Car prise dans le tourbillon magique de son make-up, la jeune femme enchaîne les bourdes, et l'une des étapes clé de son maquillage va même laisser Horia sous le choc !