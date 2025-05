Les reines du make-up spéciale Milla Jasmine J2 : Sefana

Diffusé le 03/01/2022

Au tour de Sefana, 20 ans, de relever le défi "contouring parfait et regard de braise pour un anniversaire à Dubaï". Véritable professionnelle du contouring, la jeune femme compte bien surprendre Milla avec un make-up "too much". Réussira-t-elle le défi ?