Les reines du make-up spéciale Milla Jasmine J3 : Panthéa

Lire la vidéo

Diffusé le 05/01/2022

Panthéa, 32 ans, est la prochaine à relever le défi. Total make-up addict, notre blogueuse beauté a toutes les cartes en main pour vivre la compétition avec confiance et sérénité. Réussira-t-elle à convaincre Milla et ses concurrentes avec son maquillage "teint glowy et taches de rousseur pour un week-end à deux "?