Les reines du shopping J4 : Chic en imprimés

Diffusé le 02/09/2021

Pour la toute première fois dans Les Reines du shopping, 5 personnal shoppers relèvent un défi inédit : habiller une cliente mystère, en répondant à ses requêtes et au thème donné par Cristina. Elles auront 450 euros pour aider leurs clientes à s'épanouir et à être « Chic en imprimés ». Qui de Amélie, Madi, Victoire, Vanessa et Natalie remportera ce premier challenge personal shopper ?