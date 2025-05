Les reines du shopping J1 : Élégante avec une robe longue

Diffusé le 24/07/2017

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du shopping sont :- Maëlle, 32 ans, responsable de sa boutique de prêt-à-porter, nous fera découvrir ce qu'elle appelle la « Maëlle touch » lors de ses essayages qui ne seront pourtant pas toujours du goût de ses rivales… Parviendra-t-elle à séduire le showroom et Cristina ?- Marie, 62 ans, numérologue, se montrera peu emballée par le thème, n'ayant jamais porté de robe longue ! Pendant son shopping, elle tentera quelques appels du pied à Cristina mais devra décider seule du choix de ses tenues. Réussira-t-elle à être à la hauteur des attentes de ses rivales et de notre experte ?- Hélèna, 23 ans, partira en shopping pleine d'enthousiasme. Si cette jeune esthéticienne semblera avoir compris l'impératif de la « robe longue », elle ne sera franchement en phase avec la notion de l'élégance… - Zina, 47 ans, esthéticienne elle aussi, se lancera dans la compétition avec beaucoup d'assurance mais son élégance innée ne suffira pas à séduire ses rivales une fois lancée dans ses essayages. Zina réussira-t-elle à convaincre le showroom lors de son défilé ?- Lyne, 22 ans, étudiante en marketing, clôturera cette semaine de compétition avec une stratégie bien précise en tête et en utilisant une paire de ciseaux pour customiser sa tenue. L'audace de la jeune belle sera-t-elle récompensée ou pénalisée ?Maëlle, Marie, Hélèna, Zina et Lyne devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Élégante avec une robe longue » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !