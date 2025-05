Les reines du shopping J2 : Chic avec une touche rock

Diffusé le 22/01/2019

Cette semaine, 5 binômes de belle-mère et belle-fille vont se lancer dans la compétition ; du jamais vu parmi les spéciales duos des Reines du shopping ! Toutes sont passionnées de mode mais n'ont pas les mêmes goûts… De la tenue complète à la mise en beauté, la concurrente du jour devra composer pour sa belle-mère un look en parfaite adéquation avec le thème « Chic avec une touche rock » en seulement 2h30. Et si elle se présente en caisse avec l'une des « pièces à shopper » sélectionnées par Cristina, elle se verra offrir cet article, un vrai bonus pour son budget shopping !Rebecca, Zakia, Myriam, Floriane et Océane devront trouver cette semaine le look idéal pour que leur belle-maman soit « Chic avec une touche rock » avec un budget de 350 euros.