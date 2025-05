Les reines du shopping J2 : Spéciale retour des gagnantes - Composez le look idéal qui va avec votre sac

Lire la vidéo

Diffusé le 07/04/2020

Julie, Chanone, Sandra, Carine et Bintou, qui ont chacune remporté leur semaine respective, vont concourir ensemble et s'affronter sur un thème difficile : composer le look idéal qui va avec votre sac. Après avoir choisi le bon accessoire, elles devront composer la tenue adéquate qui s'accordera avec celui-ci. Laquelle de ces 5 candidates décrochera le titre convoité de reine du shopping ?