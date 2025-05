Les reines du shopping J2 : Spéciale La Fripe c'est chic - Composez un look d'été chic

Lire la vidéo

Diffusé le 29/09/2020

5 candidates adeptes de pièces de seconde main nous feront découvrir l'univers des friperies et des dépôts-vente. Jennifer, Ludivine, Salomé, Chrys et Allisson devront composer avec des vêtements de seconde main la tenue idéale sur le thème « Composez un look d'été chic » avec un budget de 350 euros. Laquelle de ces 5 candidates décrochera la couronne de reine du shopping ?