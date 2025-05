Les reines du shopping J2 : Jouez avec la transparence

Diffusé le 09/11/2021

Événement ! Cinq Miss France, Amandine Petit, Cindy Fabre, Clémence Botino, Nathalie Marquay et Camille Cerf, se lancent dans la compétition pour tenter de faire gagner 10 000€ à l’association qu’elles ont choisi de défendre. Elles vont devoir composer les plus beaux looks, tout en respectant le thème « jouez avec la transparence », un budget imposé de 1000€ et le chrono !