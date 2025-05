Les reines du shopping J2 : Branchée en pull

Diffusé le 12/10/2021

La compétition entre les candidates promet d'être encore plus acharnée cette semaine ! Six anciennes gagnantes font leur grand retour au showroom pour remettre leur titre en jeu. Aline, Gabrielle, Léa-Marie, Rachida, et les jumelles Sarah et Sabrina, devront composer la tenue idéale sur le thème « Branchée en pull » avec un budget de 350 euros. Laquelle ou lesquelles de ces anciennes gagnantes parviendra ou parviendront à remporter la compétition en surpassant ses redoutables concurrentes ?