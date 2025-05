Les reines du shopping J3 : Look d'été fleuri

Lire la vidéo

Diffusé le 31/08/2022

Les reines du shopping déroulent le tapis rouge à Bordeaux ! Les Bordelaises Andjela, Estelle, Étoile, Ethel et Malika auront la surprise de voir Cristina Cordula sonner à leur porte pour leur annoncer leur thème : look d’été fleuri. Une nouvelle formule pleine de surprises et de nouveautés, avec en fin d’épisode un défilé en public, devant leurs proches, dans un lieu d’exception de la région !