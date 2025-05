Les reines du shopping J3 : Branchée avec une doudoune

Lire la vidéo

Diffusé le 20/02/2019

Cette semaine, Mélanie, Farah, Caroline, Laura et Leïla devront composer la tenue idéale sur le thème « Branchée avec une doudoune » avec un budget de 450 euros. De ces 5 passionnées de mode, qui proposera le meilleur look pour le thème et décrochera le point bonus de Cristina Cordula ?