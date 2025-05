Les reines du shopping J3 : Séduisante pour une photo de profil sur un site de rencontre

Diffusé le 20/10/2021

Cette semaine, les reines du shopping célèbrent la fratrie ! Pour la première fois, ce sont 5 binômes de frères et sœurs qui vont s’affronter pour décrocher le titre de reines du shopping. Alors entre les frères et sœurs fusionnels et ceux bien décidés à faire de leurs différences une force à toute épreuve, la compétition sera tendue ! Avec 400€ de budget, les frères devront habiller leur sœur sur le thème « Séduisante pour une photo de profil sur un site de rencontre ».