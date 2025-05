Les reines du shopping J2 : Sortez vos manteaux

Lire la vidéo

Diffusé le 22/12/2021

Révolution dans Les reines du shopping : le match à 3 va bouleverser toutes les règles ! Chaque jour, trois candidates se retrouveront directement dans les rues de Paris pour s’affronter en shopping. Elles partiront chacune de leur côté et n’auront que deux heures et un budget imposé pour trouver la tenue idéale sur le thème concocté par notre experte. En fin de journée et une fois le shopping réalisé, les candidates se rendront au studio photo pour dévoiler leur tenue. Elles attribueront ensuite une note à leurs rivales et recevront celles de Cristina, qui révèlera alors le nom de la gagnante du match à 3, la reine du shopping du jour ! Mercredi, Constance, Yara et Christine s’affronteront sur le thème "Sortez vos manteaux", avec un budget de 500 euros.