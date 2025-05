Les reines du shopping J4 : Branchée avec un tee-shirt

Lire la vidéo

Diffusé le 18/11/2021

Événement dans les Reines du shopping ! Cette semaine, les téléspectateurs pourront noter - gratuitement - le look de la candidate du jour pendant son défilé ! Leurs notes compteront autant que celles de Cristina et des autres candidates. Le public pourra donc bouleverser le classement qui désignera LA reine du shopping de la semaine. Les 5 prétendantes au titre vont devoir compter sur vous pour remporter la victoire ! Qui de Céline, Alyssa, Méline, Aurélie ou Candice composera le meilleur look sur le thème « Branchée avec un tee-shirt » ? C’est à vous de le dire ! Qui sont les cinq candidates qui se lancent dans la compétition ?