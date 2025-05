Les reines du shopping J4 : Tendance en baskets

Diffusé le 14/11/2019

Deborah, Émilie, Constance, Dulor et Elena devront composer la tenue idéale sur le thème « Tendance en baskets » avec un budget de 400 euros. Après leur shopping, elles retrouveront au showroom une maquilleuse professionnelle pour une mise en beauté personnalisée et obtenir auprès d'elle des conseils make up. Laquelle de ces 5 candidates décrochera le titre convoité de reine du shopping ?