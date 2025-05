Les reines du shopping J5 : Créez un look élégant en mettant vos atouts en valeur

Lire la vidéo

Diffusé le 04/12/2020

Cinq messieurs auront la lourde mission d'habiller leurs compagnes durant cette semaine spéciale couples, sur un thème adapté à l'occasion, « Créez un look élégant en mettant vos atouts en valeur », avec un budget de 400 euros. Mais ces dames auront du mal à accepter les règles et il y aura de l'orage dans l'air. Heureusement, pour la paix des ménages, Cristina donnera de nombreux conseils pour le thème. Qui de Benoît, Raphaël, Jason, Florian ou Alexandre fera de sa compagne respective, Élodie, France, Paloma, Florie et Julia, la reine du shopping ?