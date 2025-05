Les reines du shopping J3 : Spéciale mères-filles - Mettez votre décolleté en valeur

Diffusé le 20/11/2019

5 binômes mère/fille qui se sont illustrés dans les duos de choc reviennent dans la compétition mais cette fois-ci, mères et filles vont devoir inverser les rôles ! Valentine, Marie-Claude, Nathalie, Pascale et Émilie devront composer le look idéal pour leur fille sur le thème « Mettez votre décolleté en valeur » avec un budget de 350 euros. Charge à ces mamans de les convaincre de porter les vêtements et accessoires choisis... Laquelle décrochera le titre convoité de reine du shopping ?