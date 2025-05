Les reines du shopping J1 : Ronde et féminine avec un collier

Diffusé le 10/09/2018

Cette semaine, 5 esthéticiennes sont réunies au showroom pour prétendre au titre de Reine du Shopping : - Charlène, 29 ans, est une pétillante vendeuse d'1m80 qui aime se parer avec de gros colliers. Se plaçant d'entrée de jeu en favorite, elle apparaîtra moins redoutable que prévu aux yeux de ses rivales lors de ses essayages… Pour cette célibataire en quête de l'âme sœur, le thème lui servira de prétexte pour chercher la tenue la plus adaptée pour séduire un beau Brésilien, ses rivales y verront plutôt une tenue parfaite pour le carnaval de Rio !- Corinne, 52 ans, est dingue de shopping mais aussi de voyages. Cette fois, ce sont les rues de la capitale qu'elle va arpenter… mais ses essayages ne vont pas toujours transporter ses rivales ! Et dans cette course contre la montre, gare à ne rater aucune escale !- Stéphanie, 38 ans, travaille dans le secteur automobile. Cette fan de Formule 1 mettra le turbo pour que tout roule… Adepte du total look noir, Stéphanie en fera voir de toutes les couleurs au showroom et à notre experte. Stéphanie atteindra-t-elle la pole position ? - Berthe, 68 ans, est une originale qui voudra prouver que le style « foufou » n'a pas d'âge ! Habituée à ses fantaisies vestimentaires, Mamie Berthe se trouvera en panne d'inspiration dans les boutiques imposées mais notre doyenne a de la ressource et elle le prouvera, au plus grand soulagement de toutes !- Marie, 28 ans, a beau être la benjamine de la semaine, elle affiche le style le plus sage. Elle se lancera dans son shopping avec l'objectif de changer de style. Face à ses essayages, l'humeur de ses rivales sera à l'image des montagnes russes… avec des hauts et des bas ! Parviendra-t-elle à les convaincre lors de son défilé ?Charlène, Corinne, Stéphanie, Berthe et Marie devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Ronde et féminine avec un collier » avec un budget de 500 euros et pas un centime de plus !