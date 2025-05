Les reines du shopping J5 : Séduisante pour une photo de profil sur un site de rencontre

Diffusé le 30/03/2018

Cheima, Florence, Mélodie, Fanny et Nawel devront trouver le look idéal pour le thème « Séduisante pour une photo de profil sur un site de rencontre » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !