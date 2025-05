Les reines du shopping J2 : Osez la couleur en hiver

Diffusé le 05/01/2021

5 nouvelles célébrités se sont lancées dans la compétition pour tenter de faire remporter 10 000 euros à l'association qu'elles défendent ! Pour relever ce nouveau challenge, Cristina Cordula accueillera Sylvie Tellier, Carine Galli, Lio, Arielle Dombasle et Séverine Ferrer.Nos 5 célébrités se donneront à fond dans la compétition pour respecter le budget de 450 € et le thème imposé par Cristina « Osez la couleur en hiver ! » Pendant leur shopping, elles pourront être accompagnées d'un proche. C'est ainsi que Miss France 2020, Clémence Botino, accompagnera Sylvie Tellier, ou que l'extravagant Magloire guidera son amie Séverine Ferrer. Pour cette semaine exceptionnelle, surprises et fous rires seront au rendez-vous avec ces 5 personnalités pétillantes et prêtes à tout pour décrocher le titre de la Reine du Shopping de la semaine et remporter 10 000 euros pour l'association de leur choix.