Les reines du shopping J1 : Spéciale Ch'tis - Soirée entre filles

Diffusé le 30/03/2020

Les candidates viennent du nord de la France et ont toutes à cœur de faire honneur à leur région. Ophélie, Chloé, Mariama, Angèle et Sonia doivent composer la tenue idéale sur le thème « Soirée entre filles » avec un budget de 300 euros. Après leur shopping, elles retrouvent au showroom une maquilleuse professionnelle pour une mise en beauté personnalisée et obtenir des conseils make-up. Laquelle de ces 5 candidates décrochera le titre convoité de reine du shopping ?