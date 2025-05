Les reines du shopping J2 : Spéciale Chantal Thomass : glamour avec un look masculin-féminin

Lire la vidéo

Diffusé le 03/05/2020

Élodie, Cindy, Ibitissem, Emmanuelle et Grace devront trouver le look idéal pour être « Glamour avec un look masculin-féminin » avec un budget de 450 euros… sous le regard implacable de la styliste Chantal Thomass !