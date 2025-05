Les reines du shopping J3 : Spéciale grand-mère et petite-fille - Première rencontre avec votre belle-famille

Diffusé le 30/06/2021

Cette semaine, vous découvrirez des duos inédits et détonants composés de grands-mères avec leurs petites-filles. Liliane, Christine, Gillette, Chjara et Marie-France devront composer la tenue idéale pour leurs petites-filles, Camille, Jade, Laurie, Claudie et Léa, sur le thème « Première rencontre avec votre belle-famille » avec un budget de 400 euros.Après leur shopping, elles retrouveront au showroom une maquilleuse professionnelle pour une mise en beauté personnalisée et obtenir auprès d'elle des conseils make-up.Laquelle de ces 5 candidates décrochera la couronne de reine du shopping ?