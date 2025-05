Les reines du shopping J3 : Spéciale meilleures amies - Séduisante en robe à fleurs

Diffusé le 23/09/2020

Cette semaine, vous découvrirez non pas une mais deux candidates par jour puisque ce sont des meilleures amies qui seront en compétition tout au long de celle-ci ! Laura, Florence, Rachel, Catherine et Fany devront composer la tenue idéale pour leurs meilleures amies Gwendoline, Sophie, Milly, Florette et Gabriella sur le thème « Séduisante en robe à fleurs » avec un budget de 400 euros. Laquelle de ces 5 candidates décrochera la couronne de reine du shopping ?