Les reines du shopping J3 : Spéciale mère-fille : moderne avec des baskets

Lire la vidéo

Diffusé le 27/05/2020

Émilie, Amandine, Iris, Isabelle et Eva devront trouver le look idéal pour que leur maman soit « Moderne avec des baskets » avec un budget de 450 euros et pas un centime de plus !