Les reines du shopping J1 : Élégante avec une combinaison

Cinq anciennes candidates font leur retour au showroom pour prendre leur revanche. Le titre de reine du shopping leur avait échappé ; elles sont désormais plus décidées que jamais à gagner la compétition ! Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol devront trouver cette semaine la tenue idéale pour le thème « Élégante avec une combinaison » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !