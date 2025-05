Les reines du shopping J4 : Élégante avec une combinaison

Diffusé le 09/04/2020

À l'occasion de cette seconde de chance pour remporter le titre tant convoité de Reine du shopping, Mélanie, Annie, Aurianne, Sonia et Sol devront trouver cette semaine la tenue idéale pour le thème « Élégante avec une combinaison » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !