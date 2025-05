Les reines du shopping J2 : Mettez en valeur la petite robe noire

Diffusé le 15/12/2020

Pour la toute première fois dans l'histoire des Reines du shopping, le public va pouvoir noter le look de la candidate du jour pendant son défilé ! La note du public comptera autant que celles de Cristina et des autres candidates.Cette semaine, les téléspectateurs pourront donc bouleverser le classement qui désignera LA reine du shopping. Les 5 prétendantes au titre vont devoir compter sur eux pour remporter la victoire !Qui de Dodye, Clara, Sonia, Flora ou Baïny composera le meilleur look sur le thème « Mettez en valeur la petite robe noire » ? Elles auront un budget de 350 euros et 2h30 pour remplir leur mission.Chaque soir, au moment du défilé, Cristina ouvrira les votes pendant 3 minutes ! En envoyant « REINES » par SMS, les téléspectateurs pourront attribuer leur note sur 20.Vendredi 18 décembre, lors de la grande finale, nous découvrirons quelles notes le public aura donné à chacune des shoppeuses et comment cela aura bousculé le classement !La reine du shopping la plus originale de la semaine pour cette édition inédite remportera 1 000 euros.