Les reines du shopping J1 : Stylée avec un cardigan ou un gilet

Lire la vidéo

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du shopping sont : - Karole, 38 ans, fromagère du sud, nous régale d'expressions gratinées ! Se lançant dans la compétition sans idée précise sur la pièce maîtresse du thème, cette jolie blonde devra lutter contre ses superstitions pour mener à bien son shopping… - Thérèse, 62 ans, se fait appeler Mamie Crapule en référence au nom qu'elle a donné à son chat… Notre doyenne parisienne, qui ne manque pas d'humour ni de dynamisme, peinera à faire la différence entre le cardigan et le gilet. Parviendra-t-elle à s'y retrouver pour faire les bons choix ?- Mariama, 27 ans, affiche un style tendance très parisien selon elle. Ses rivales et Cristina seront bluffées par son élégance à son arrivée au showroom mais certains de ses essayages les décevront. Les aléas du shopping lui feront perdre beaucoup de temps, parviendra-t-elle à présenter un look complet sur le catwalk ?- Patricia, 45 ans, hôtesse d'accueil dans une piscine, imposera sa bonne humeur et son accent chantant dans la grisaille parisienne. Ne portant jamais de gilet ou de cardigan, elle se montrera peu à l'aise avec le thème… Mais rien n'arrête Patou du Pic Saint-Loup !- Sheinez, 25 ans, compte bien prouver que le style n'attend pas le nombre des années ! Cette jeune Marseillaise au caractère bien trempé ne craint personne mais lors de son shopping, Cristina et ses rivales resteront sur leur faim… Parviendra-t-elle à les séduire lors de son défilé ?Karole, Thérèse, Mariama, Patricia et Sheinez devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Stylée avec un cardigan ou un gilet » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !